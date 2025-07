Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται στενά με την Κύπρο σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, για να είναι τόσο οι Κύπριοι όσο και οι Βρετανοί πολίτες ασφαλείς, τόνισε το Σάββατο σε ανάρτησή του στο «X» ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Ο κ. Λάμι, ο οποίος έγινε δεκτός την Παρασκευή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και είχε συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο «X». Στο βίντεο, που γυρίστηκε στην Κύπρο, ο κ. Λάμι αναφέρει ότι η Κύπρος «έχει μια μοναδική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Εδώ, προσθέτει, «στην Πράσινη Γραμμή, βρετανικά στρατεύματα συμμετέχουν με υπερηφάνεια στην μακροχρόνια ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ».

