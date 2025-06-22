Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εκλογής για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση το 24ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εξέλεξε τη νέα 120μελή Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
Συγκεκριμένα, ψήφισαν 829 σύνεδροι, 8 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, ενώ 821 ψηφοδέλτια ήταν τα έγκυρα.
Εκλεγηκαν με αλφαβητική σειρά
1. ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΣΙΑ
4. ΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΠΑΜΠΟΣ
5. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
7. ΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΑΝΤΡΗ
8. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
10. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΑ
11. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
12. ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
13. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
14. ΒΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
15. ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΛΑΚΗΣ)
16. ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
17. ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΘΩΣ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
19. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
20. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
21. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
22. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ
23. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ
24. ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
25. ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
26. ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
27. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
28. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
29. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ
30. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
31. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΝΑΣ
32. ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
33. ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
34. ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
35. ΖΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ
36. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
37. ΘΩΜΑ ΘΩΜΑΣ
38. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
39. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ
41. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ
42. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
43. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΩΣ
44. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
45. ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΗ
46. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
47. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
48. ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
49. ΚΚΟΝΕ ΧΡΙΣΤΟΣ
50. ΚΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ
51. ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
52. ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
53. ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ
54. ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
55. ΚΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
56. ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
57. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
58. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
59. ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΕΛΕ)
60. ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
61. ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
62. ΛΑΠΗΘΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ
63. ΛΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
64. ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
65. ΛΙΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
66. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
67. ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
68. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
69. ΜΗΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣ
70. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
71. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
72. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
73. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
74. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
75. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
76. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
77. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
78. ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
79. ΞΥΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
80. ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ
81. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
82. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
83. ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
84. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
85. ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
86. ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
87. ΠΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗΣ
88. ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
89. ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
90. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
91. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΕΡΑ
92. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΑΡΗΣ
93. ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
94. ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
95. ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΘΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
96. ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
97. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
98. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΟΣ
99. ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΚΗΣ
100. ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
101. ΤΟΦΑΡΗ ΙΑΚΩΒΟΣ
102. ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
103. ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
104. ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
105. ΤΣΑΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
106. ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
107. ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
108. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
109. ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ
110. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΚΗΣ
111. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
112. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
113. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΦΩΤΟΥΛΛΑ
114. ΧΡΙΣTOΔOYΛOY ΣTΕΛΙOΣ
115. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ
116. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
117. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
118. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
119. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
120. ΨΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ