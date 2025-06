Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου μετέβη στη Μασσαλία της Γαλλίας, όπου εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου γεωπολιτικής Raisina Mediterranean, το οποίο πραγματοποιείται στις 12 και 13 Ιουνίου.

Σε ανακοίνωση από το Υπουργείο αναφέρεται ότι το συνέδριο αποτελεί την πρώτη μεσογειακή έκδοση του Raisina Dialogue, ενός από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ γεωπολιτικής που συνδιοργανώνεται από το Observer Research Foundation και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αναμένεται να αποτελέσει ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC)», σημειώνεται.

Ο κ. Παπαναστασίου θα συμμετάσχει την Παρασκευή σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «The Leviathan Wakes: The Re-Emergence of Europe as a Global Actor».

Παράλληλα, προστίθεται, με σκοπό την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στην υλοποίηση του IMEC, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ιταλίας για τον IMEC Francesco Talò, καθώς και με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του γαλλικού ομίλου εταιρειών διαμετακομιστικού εμπορίου CMA CGM Rodolphe Saadé.

Ο Υπουργός Ενέργειας επιστρέφει στην Κύπρο το Σάββατο.

