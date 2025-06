Συλλυπητήρια στον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι για το αεροπορικό ατύχημα εξέφρασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Ναρέντρα Μόντι, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε εσάς και τον λαό της Ινδίας μετά την καταστροφική απώλεια της πτήσης AI171 της Air India. Ο λαός της Κύπρου θρηνεί μαζί σας. Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, στεκόμαστε στο πλευρό των Ινδών φίλων μας με αλληλεγγύη και συμπόνια».

Dear PM @narendramodi, I express my heartfelt condolences to you and the people of India following the devastating loss of Air India Flight AI171. The people of Cyprus mourn with you. In this time of sorrow, we stand by our Indian friends with solidarity and compassion, 🇮🇳🇨🇾