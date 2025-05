Οι πολιτειακές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι ερευνητές εντόπισαν 17 πτώματα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Γουαναχουάτο, την πολιτεία του Μεξικού την οποία πλήττει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη το κύμα βίας που συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα, με πάνω από 3.000 ανθρωποκτονίες το 2024, ή με άλλα λόγια πάνω από το 10% του εθνικού συνόλου.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο στην Ιραπουάτο, πόλη στη Γουαναχουάτο κάτοικοι της οποίας πέφτουν συχνά θύματα της βίας του οργανωμένου εγκλήματος.

Την 23η Μαΐου εντοπίστηκαν δεκαέξι πτώματα «σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης», εξήγησε η τοπική εισαγγελία, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για 11 άνδρες, 2 γυναίκες και τρία πρόσωπα το φύλο των οποίων δεν έχει επαληθευτεί ακόμη, διότι τα πτώματά τους βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη.

Την επομένη βρέθηκε ακόμη ένα –το δέκατο έβδομο– πτώμα, ενώ ανακτήθηκαν επίσης μαχαίρια, ματσέτες, σκαπάνες και φτυάρια.

«Τα πτώματα που ανακτήθηκαν μεταφέρθηκαν για αναλύσεις και ταυτοποίηση σε ιατροδικαστικά εργαστήρια», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα μεξικανικά νεκροτομεία είναι γεμάτα πτώματα που δεν έχουν αναγνωριστεί μέχρι τώρα: είναι πάνω από 50.000 — μπορεί να είναι ακόμη και 72.000, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις που ανάγονται στον Σεπτέμβριο του 2024.

Η εισαγγελία ενημέρωσε πως μέχρι στιγμής, εξακριβώθηκε η ταυτότητα πέντε ανθρώπων, τεσσάρων ανδρών και μιας γυναίκας, που είχε δηλωθεί πως εξαφανίστηκαν.

Το 2024, στην πολιτεία Γουαναχουάτο διαπράχθηκαν περισσότερες ανθρωποκτονίες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη από τις 32 πολιτείες του Μεξικού: 3.151, ή αλλιώς το 10,5% του συνολικού αριθμού στη χώρα, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

