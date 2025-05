Στους διαρκείς δεσμούς και τις κοινές αξίες που συνδέουν την Αγία Έδρα και την Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρθηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ', υπογραμμίζοντας την ανεκτίμητη χριστιανική κληρονομιά της Κύπρου και τον ρόλο της ως γέφυρας πολιτισμών. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ποντίφικα, μετέφερε τις θερμές ευχές της κυπριακής πολιτείας.

Η ιστορική τελετή ενθρόνισης του πρώτου Ποντίφικα με καταγωγή από τις ΗΠΑ προσέλκυσε πλήθος κόσμου, με πάνω από 200.000 πιστούς να κατακλύζουν την πλατεία, ενώ το παρών έδωσαν περισσότερες από 200 επίσημες αντιπροσωπείες από όλη την υφήλιο. Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, καθώς και άλλοι πολιτειακοί αξιωματούχοι τίμησαν με την παρουσία τους το σημαντικό αυτό γεγονός για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά το πέρας της λαμπρής τελετής, ο Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ'. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Κόμπος είχε την ευκαιρία να μεταφέρει τους προσωπικούς χαιρετισμούς και τα θερμά συγχαρητήρια του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον νέο Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ' αναφέρθηκε στους διαρκείς δεσμούς και τις κοινές αξίες που συνδέουν την Αγία Έδρα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Εξήρε την ανεκτίμητη χριστιανική κληρονομιά και την πλούσια παράδοση του νησιού μας, τονίζοντας παράλληλα τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών στην ευρύτερη περιοχή, καταλήγει η ανακοίνωση.

Παρών στην ενθρόνιση του Πάπα Λέοντα ΙΔ' ο ΥΠΕΞ, μήνυμα για ειρήνη και στήριξη από Κύπρο

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, εκπροσώπησε την Κυριακή , τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην επιβλητική Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, παρουσία πλήθους πιστών και επισήμων από όλο τον κόσμο.

Σε δίγλωσση (στα αγγλικά και ιταλικά) ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο κ. Κόμπος εξέφρασε τη βαθιά του τιμή για την παρουσία του στην ιστορική αυτή στιγμή. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «ισχυρή και επίκαιρη» την έκκληση του Ποντίφικα για ειρήνη, δικαιοσύνη και ανθρώπινη αδελφοσύνη.

«Η Κυβέρνηση της Κύπρου και ο λαός της είναι στο πλευρό Σας για την προώθηση της ειρήνης, της αξιοπρέπειας και της ενότητας», τόνισε ο κ. Κόμπος στην ανάρτησή του, απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ και επισυνάπτοντας τους επίσημους λογαριασμούς του Ποντίφικα και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είχε ανακοινώσει προηγουμένως το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος μετέβη στη Ρώμη το Σάββατο, 17 Μαΐου. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ενθρόνισης, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμενόταν να γίνει δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Αμέσως μετά τις επαφές του στο Βατικανό, ο κ. Κόμπος θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες.

Deeply honored to attend the Inauguration Mass of @Pontifex His Holiness Pope Leo XIV.



Powerful and timely call by His Holiness for peace, justice and human fraternity.



Il Governo di Cipro e il suo popolo sono al Suo fianco per promuovere pace, dignità e unità. 🇨🇾🇻🇦… pic.twitter.com/wkfxu6vuQ7