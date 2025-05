Με ποιους τρόπους οι καινοτόμες πολιτικές, οι επενδύσεις και οι σχετικές συνεργασίες μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των παράκτιων περιοχών, καθώς και στη δημιουργία νέων ευκαιριών σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ανανεώσιμη ενέργεια και η θαλάσσια βιοτεχνολογία; Αυτά τα θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο 13ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC), με χορηγό επικοινωνίας το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην τοποθέτηση του ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κώστας Καδής, μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι το θέμα της γαλάζιας οικονομίας είναι εξαιρετικά επίκαιρο, ενώ η συμβολή της είναι πολυεπίπεδη, προσφέροντας υψηλή προστιθέμενη αξία. Όπως δήλωσε: «Στην ΕΕ η γαλάζια οικονομία δεν είναι μόνο ακρογωνιαίος λίθος της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά είναι και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης βιομηχανικής στρατηγικής και της στρατηγικής ασφάλειας της Ευρώπης, υποστηρίζοντας πάνω από 6 εκατ. θέσεις εργασίας και δημιουργώντας 171 δισ. ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, η γαλάζια οικονομία, αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης των παράκτιων κοινοτήτων μας.

Η γαλάζια οικονομία είναι ευρεία και ποικιλόμορφη, συνδυάζοντας παραδοσιακούς και αναδυόμενους τομείς. Για παράδειγμα συμπεριλαμβάνει κλασικούς τομείς, όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και η ναυτιλία, που υφίστανται σημαντικούς μετασχηματισμούς.

Ταυτόχρονα καλύπτει νέες και δυναμικές βιομηχανίες, όπως οι θαλάσσιες ΑΠΕ, η γαλάζια βιοτεχνολογία και οι τεχνολογίες παρακολούθησης των ωκεανών. Τομείς, όπως η καθαρή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνονται στην γαλάζια οικονομία, αναδεικνύοντας το ρόλο της στη βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων μας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπρόσθετα ο κ. Καδής τόνισε ότι είναι στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συνέχιση της στήριξης στους τομείς της αειφόρου αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην υιοθέτηση καθαρών γαλάζιων τεχνολογιών και στην εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων, που δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση και στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

«Διαθέτουμε τη γνώση, τη τεχνολογία, το κεφάλαιο και, πιο σημαντικά, τη βούληση να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία, που μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα να προάγει νέες βιομηχανίες, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίες και να ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Καδής και στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στη Νίκαια, τον ερχόμενο Ιούνιο, παρέχοντας ένα στρατηγικό συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς για όλες τις πολιτικές που συνδέονται με τους Ωκεανούς. Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών επεσήμανε, επίσης, τη σημασία της γαλάζιας οικονομίας για την Ελλάδα, καθώς.

Όπως πως είπε: «Αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του ΑΕΠ της χώρας και ένα σημαντικό μέρος των εξαγωγών της. Η Ελλάδα κατατάσσετε τρίτη στη συνολική απασχόληση της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ.

Επίσης, συνεισφέρει 12% των θέσεων εργασίας του τομέα, παράγοντας ταυτόχρονα το 4% της προστιθέμενης αξίας της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ. Επιπλέον στον τομέα του παράκτιου τουρισμού της ΕΕ η Ελλάδα συμβάλλει στο 19% της απασχόλησης και φιλοξενεί το 20% όλων των επιβατών της ΕΕ». Εν συνεχεία, ο κ. Καδής παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή χρηματοδοτεί για την ανάπτυξη της περιφερειακής γαλάζιας οικονομίας.

Αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και το επενδυτικό πρόγραμμα InvestEU.Τέλος, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών τόνισε ότι: «Η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η γαλάζια οικονομία στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη παράκτιων κοινοτήτων μας», ενώ απηύθυνε έκκληση για τη συνέχιση της κοινής προσπάθειας για στήριξη της γαλάζιας οικονομίας, «για την ευημερία των κοινωνιών που εξαρτώνται από αυτήν, για την υγεία των ωκεανών μας και τη διασφάλιση του μέλλοντος των επόμενων γενεών», όπως κατέληξε στην παρέμβασή του. Από την πλευρά του ο Principal Advisor to the Director-General for Maritime Affairs and Fisheries, Stefaan de Rynck, μίλησε για την συμβολή της γαλάζιας οικονομίας στην ανάπτυξη της ΕΕ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μεταξύ άλλων επεσήμανε την ανάγκη διείσδυσης της έννοιας της γαλάζιας οικονομίας στην κοινωνία, καθώς και για την συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις μέσα από τομείς, όπως η φαρμακευτική, οι ΑΠΕ, η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία κ.α. Παράλληλα, σκιαγράφησε τις προτεραιότητες της νέας νησιωτικής πολιτικής που θα επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτές είναι:

Η ενίσχυση των αλιευτικών εγκαταστάσεων,

Η αλιεία εν γένει,

Η ιχθυοκαλλιέργεια, με δεδομένη την πτώση των ποσοστών της, τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ.

Ο τουρισμός.

Απ΄ την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Εμμανουήλ Κουτουλάκης, τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, που καλείται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι πως μέσα από το διάλογο για τον κλάδο της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και της θαλάσσιας οικονομίας θα πρέπει να εμπεδωθεί το γεγονός ότι αυτές δεν είναι απλώς ένα όχημα ή μια κινητήριος δύναμη, αλλά ουσιαστικά ένα μοντέλο που θα εξελίξει. Κάτι που για την Ελλάδα είναι ταυτότητα και DNA. Η σχέση με τη γαλάζια οικονομία ήταν πάντα συμβιωτική για τα νησιά, επεσήμανε, ενώ περιέγραψε τη γαλάζια οικονομία, τη θαλάσσια οικονομία και τη νησιωτικότητα ως ένα τρίπτυχο, η συνύπαρξη του οποίου μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των βασικών στόχων για τα νησιά. Κάτι που συμπυκνώνεται στις βιώσιμες και διατηρήσιμες θέσεις απασχόλησης και στο εισόδημα.