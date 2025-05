Δεκτός από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χερτσόγκ έγινε πριν από λίγο στα Ιεροσόλυμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Αντωνίου, έξω από το ισραηλινό Προεδρικό διαδήλωναν υποστηρικτές του Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος τελεί υπό κράτηση στην Κύπρο για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. Ζητούσαν ν’ αφεθεί ελεύθερος.

Neighbors, friends, strategic partners. A forward looking discussion with my good friend President @Isaac_Herzog on adressing challenges and creating opportunities for our neighborhood. Cyprus is a reliable, stable, trustworthy partner committed to regional cooperation, 🇨🇾🇮🇱 pic.twitter.com/w44wMIfwJM