Η Λευκωσία καταδίκασε απερίφραστα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη στο Παχαλγκράμ στο Τζαμού και Κασμίρ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και τουρίστες.

"Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην κυβέρνηση και τον λαό της Ινδίας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όλους τους τραυματίες", αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο Χ.

