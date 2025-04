Τη βαθιά του λύπη και τα συλλυπητήρια του σε όλους Καθολικούς για την απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν «ένας φάρος ταπεινότητας, συμπόνοιας και ειρήνης» και προσθέτει ότι «πενθούμε τον χαμό του και εκφράζουμε από καρδιάς στους Καθολικός σε ολόκληρο τον κόσμο, περιλαμβανομένων και των συμπατριωτών μας Μαρωνιτών και Λατίνων».

Διαβάστε ακόμη: LIVE: Έφυγε από τη ζωή ο Πάπας Φραγκίσκος

Deeply saddened by the passing of His Holiness Pope Francis. A beacon of humility, compassion and peace. We mourn his loss and extend heartfelt condolences to Catholics worldwide, including our Maronite and Latin compatriots. May his legacy of love and justice continue to inspire pic.twitter.com/4AiPOKkoPo