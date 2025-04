Εξαιρετικά εποικοδομητικές χαρακτήρισε τις συζητήσεις για το μεταναστευτικό ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης, στο πλαίσιο της συνάντηση των MED5 στη Νάπολη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο Χ «εξαιρετικά εποικοδομητικές ήταν οι σημερινές συζητήσεις στη Νάπολη, στο πλαίσιο της συνάντησης των MED5 – των πέντε μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ (Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία και Κύπρος). Οι αρμόδιοι υπουργοί και εκπρόσωποι των κρατών συμμετείχαν σε έναν γόνιμο διάλογο για το μέλλον της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη, με την παρουσία και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Σύμφωνα με τον ίδιο τα κύρια σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη συνάντηση είναι τα εξής:

Η ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, τόσο μεταξύ των κρατών MED5 όσο και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, της εμπορίας και των εγκληματικών δικτύων που εκμεταλλεύονται την παράτυπη μετανάστευση.

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, με στόχο την αποτελεσματική επιστροφή όσων αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί ή των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν λήξει.

Η ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, με σκοπό την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και τον περιορισμό των παράτυπων ροών.

Η προώθηση νόμιμων διαύλων για οικονομικούς μετανάστες, στο πλαίσιο μιας πιο ρεαλιστικής και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής.

