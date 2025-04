Σε μια σημαντική στιγμή για την ελληνοαμερικανική συνεργασία, η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο συνεχάρη την Εθνική Φρουρά Κύπρου για την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος μαζί με εταίρους της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των ικανοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Δράσης για τα Ναρκοπέδια (IMAS).



Η τελετή αποφοίτησης, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2025, αποτυπώνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ μέσω του λογαριασμού της στο X. Σε μια από τις εικόνες, ένας Αμερικανός αξιωματικός απονέμει μετάλλιο σε Κύπριο στρατιωτικό, με φόντο τις σημαίες των ΗΠΑ, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση της συνεργασίας. Σε δεύτερη φωτογραφία, η ομάδα των αποφοίτων ποζάρει μαζί με εκπροσώπους και των δύο πλευρών, αντικατοπτρίζοντας το πνεύμα ομαδικότητας.



Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρατικής Εταιρικής Σχέσης (State Partnership Program), το οποίο ξεκίνησε επίσημα το 2023 μεταξύ της Εθνικής Φρουράς του Νιου Τζέρσεϊ και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεσμών ασφαλείας και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προώθηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εκπαίδευση περιλάμβανε τεχνικές που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για την ασφαλή και αποτελεσματική απομάκρυνση εκρηκτικών υλών, καθώς και την υποστήριξη θυμάτων.



Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς κοινών δράσεων μεταξύ των δύο χωρών, όπως η άσκηση "Guardian 2022", όπου Κύπριοι και Αμερικανοί στρατιωτικοί συνεργάστηκαν για την προώθηση της διαλειτουργικότητας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Η συνεργασία αυτή όχι μόνο ενισχύει τις στρατιωτικές ικανότητες της Κύπρου, αλλά και υπογραμμίζει τη στρατηγική της θέση στην περιοχή, με την υποστήριξη τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Με το μήνυμα "Προχωράμε μαζί!", που συνόδευσε την ανάρτηση της Πρεσβείας, οι δύο χώρες επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για μια στενότερη συνεργασία, με στόχο την ασφάλεια, την ευημερία και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην περιοχή.





Congratulations to @NationalGuardCY graduates for completing training with @USNationalGuard partners, enhancing humanitarian assistance & emergency response capabilities in line with International Mine Action Standards. 🇺🇸 & 🇨🇾 Προχωράμε μαζί! pic.twitter.com/YcXQpCZeq0