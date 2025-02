Στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, με εκατέρωθεν αντιδράσεις, βρίσκεται ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντης Μπελέρης λόγω της επιλογής του να στηρίξει τον «αγαπημένο» του Έλον Μασκ, Φειδία Παναγιώτου.

Συνοπτικά, όλα ξεκίνησαν όταν ο Χειμαρριώτης ευρωβουλευτής της ΝΔ πρότεινε τον Κύπριο youtuber για την θέση του αντιπροέδρου στην Ειδική Επιτροπή «Ασπίδα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Φειδίας Παναγιώτου τελικώς δεν εξελέγη αφού έχασε με 33-21 έναντι ενός υποψηφίου των Σοσιαλιστών.

Υπενθυμίζεται πως για την συγκεκριμένη θέση είχε παρέμβει ο υπουργός του Τραμπ και δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Χ, Έλον Μασκ σε μία… επίθεση αγάπης, ζητώντας να ψηφιστεί ο Φειδίας γιατί είναι γιατί «είναι έξυπνος, αεικίνητος και ειλικρινά ενδιαφέρεται για εσάς».

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μπελέρης δεν ενημέρωσε την επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ η οποία έλαβε γνώση από τον επικεφαλής των ευρωβουλευτών του κυπριακού ΔΗΣΥ, Λουκά Φουρλά!

Ο Φρέντης Μπελέρης από πλευράς του δικαιολόγησε την πράξη του λέγοντας πως πρόκειται για μία προσωπική επιλογή η οποία στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στην «την ελληνική καταγωγή του» Φειδία Παναγιώτου.

Η ανάρτηση του Φρέντη Μπελέρη:

«Στη σημερινή συνεδρίαση της νεοσύστατης Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ασπίδα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» ετέθη θέμα πληρώσεως της θέσεως του Aντιπροέδρου. Δεν υπήρχε υποψήφιος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Επέλεξα να υποστηρίξω τον ανεξάρτητο Κύπριο Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, με κριτήριο αποκλειστικά την ελληνική καταγωγή του και τίποτα παραπάνω. Τα συμπλέγματα του κ. Αρβανίτη ούτε με αγγίζουν ούτε με αφορούν. #beleris #nd #europarl #eppgroup»

Αρβανίτης: Σύμπραξη ΝΔ με Ακροδεξιά υπέρ του Μασκ

Την ευκαιρία άδραξε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος έκανε λόγο για «σύμπραξη ΝΔ με Ακροδεξιά υπέρ του Musk στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Ο κ. Αρβανίτης σε δήλωσή του επεσήμανε πως «ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντυ Μπελέρης, εκπροσωπώντας το ΕΛΚ, από κοινού με την πιο περιθωριακή ακροδεξιά πολιτική ομάδα του ESN, πρότεινε ως Α' Αντιπρόεδρο της Επιτροπής τον Φειδία Παναγιώτου, δηλαδή τον "εκπρόσωπο" του Elon Musk στην ΕΕ και φανατικό υποστηρικτή του».

«Τα χειροκροτήματα των ακροδεξιών στην Επιτροπή και η υποστήριξή τους στην πρόταση της ΝΔ δεν κατάφεραν τελικά να εκλέξουν τον Κύπριο Ευρωβουλευτή καθώς ο σοσιαλιστής υποψήφιος επικράτησε στην ψηφοφορία. Η Επιτροπή που θα έπρεπε να ερευνήσει τις αθέμιτες παρεμβάσεις του Musk στην ΕΕ θα είχε Αντιπρόεδρο τον ... εκπρόσωπό του στις Βρυξέλλες» τόνιζε ο κ. Αρβανίτης.

Για το θέμα τοποθετήθηκε και η ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία ξεκαθάρισε με ανάρτησή της πως η πρόταση Μπελέρη ήταν μία προσωπική επιλογή «και δεν εντάσσεται στην πολιτική γραμμή της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας».

Σε μία προσπάθεια να αναγνωρίζει πως η κίνησή του προκάλεσε αναστάτωση ο κ. Μπελέρης με νέα ανάρτηση κοινοποίησε τη δήλωση της κυρίας Βόζεμπεργκ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να επιβεβαιώσω τα όσα λέει η επικεφαλής της Ευρωομάδας μας. Ήταν μια προσωπική επιλογή».

Η επίθεση αγάπης από Έλον Μασκ στον Φειδία

Το tweet του Μασκ κοινοποιούσε βίντεο του Φειδία στο οποίο ο ίδιος αποκάλυπτε πως «τρέχει» μία νέα καμπάνια εντός του ευρωκοινοβουλίου αυτή τη φορά προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος μία κοινοβουλευτικής επιτροπής ονόματι «European Democracy Shield» (Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ασφάλεια). Ο ίδιος ο Φειδίας εξηγούσε πως αφορά στην προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση απέναντι στις… ξένες παρεμβάσεις.

Κάπως έτσι, λοιπόν, ο Έλον Μασκ, προτρέψει στην ψήφιση του Φειδία, ακόμη κι αν ο ίδιος ο ευρωβουλευτής λέει στο βίντεό του πως δεν πίστευε πως θα εκλεγεί.

Δείτε το βίντεο:

Vote for Fidias. He is smart, super high energy and genuinely cares about you! https://t.co/2JeatKXW0u