Με τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου κ. Karim Badawi συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «μετά από πρόσκληση του 🇪🇬 Προέδρου Σίσι, θα βρεθώ στο Κάιρο στις 17 Φεβρουαρίου για την τελετή υπογραφής δύο σημαντικών συμφωνιών για την ανάπτυξη των πόρων φυσικού αερίου Κρόνος και Αφροδίτης στην κυπριακή ΑΟΖ. Ένα ακόμη βήμα για την προώθηση της ανάπτυξης στην περιοχή μας».

Διαβάστε επίσης: Μπήκε τρυπάνι στην «Ηλέκτρα» - Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες

Following an invitation by 🇪🇬 President Sisi, I will be in Cairo on February 17 for the signing ceremony of two important agreements for the development of the Cronos and Aphrodite gas resources in Cyprus’ EEZ. Another step in fostering growth in our region, 🇨🇾 pic.twitter.com/KgZPQBbhNw