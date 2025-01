Η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όπως η Κύπρος καταστεί επιλέξιμη να λαμβάνει αμυντικό εξοπλισμό, προμήθειες και υπηρεσίες μέσω στρατηγικών προγραμμάτων όπως το Foreign Military Sales, το Excess Defense Articles divestment program και άλλα προγράμματα στρατιωτικής βοήθεια για την επιλεξιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για πωλήσεις αμυντικού υλικού από κυβέρνηση σε κυβέρνηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούλι Φίσερ.

Σε ανάρτησή της στο "X", η Αμερικανίδα διπλωμάτης ανέφερε ότι "η απόφαση του Προέδρου για την επιλεξιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για πωλήσεις αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ κυβερνήσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση της διμερούς σχέσης, στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας".

Η Κύπρος, πρόσθεσε, «συνεχίζει να είναι ένας βασικός εταίρος για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και της βοήθειας στην αποχώρηση Αμερικανών πολιτών από τις ζώνες συγκρούσεων».

Αυτή η απόφαση, είπε η κ. Φίσερ, "συνάδει πλήρως με την μακροχρόνια πολιτική μας υπέρ μιας συνολικής λύσης για την επανένωση του νησιού ως μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, προς όφελος όλων των Κυπρίων και της ευρύτερης περιοχής".

