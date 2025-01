Προεδρική απόφαση που εγκρίνει την παροχή αμυντικών ειδών και υπηρεσιών προς την Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια αυτή θα ενισχύσει την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και θα προάγει την παγκόσμια ειρήνη εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν βάσει της εξουσίας που του παρέχει ο Νόμος περί Εξωτερικής Βοήθειας του 1961 και ο Νόμος περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων, έδωσε την εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών να ενημερώσει το Κογκρέσο και να δημοσιεύσει την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κατ’ εξουσιοδότηση της εξουσίας που μου έχει ανατεθεί ως Πρόεδρος από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 503(α) του Νόμου περί Εξωτερικής Βοήθειας του 1961 και του άρθρου 3(α)(1) του Νόμου περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων, διαπιστώνω δια του παρόντος ότι η παροχή αμυντικών ειδών και υπηρεσιών προς την Κυπριακή Δημοκρατία θα ενισχύσει την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και θα προάγει την παγκόσμια ειρήνη» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Σημειώνει ακόμη προς τον στον Υπουργό Εξωτερικών ότι «είστε εξουσιοδοτημένος και υποχρεούστε να διαβιβάσετε την παρούσα απόφαση και το συνοδευτικό υπόμνημα αιτιολόγησης στο Κογκρέσο και να δημοσιεύσετε την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών».

President Biden's determination of the ROC’s eligibility for government-to-government defense sales marks an important step in deepening the 🇺🇸🇨🇾 relationship, enhancing security cooperation & promoting stability in the East Med. https://t.co/vjjL3ZEplw