Η διατήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός (μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς) είναι υψίστης σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια έγραψε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πλατφόρμα Χ το βράδυ της Τετάρτης χαιρετίζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με προτεραιότητα την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη διακίνηση κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας», σημειώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια απίστευτα σημαντική στιγμή».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επαινεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ τονίζοντας ότι «η διατήρηση αυτής της συμφωνίας είναι υψίστης σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια».

I welcome the Gaza ceasefire deal prioritizing the release of all hostages and the flow of critical humanitarian aid. This is an incredibly significant moment. I commend the efforts of US, Egypt and Qatar. Preserving this deal is paramount for regional stability and security.