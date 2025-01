Το βραβείο EJA King Solomon απονεμήθηκε, το βράδυ της Δευτέρας, στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, κατά τη διάρκεια δείπνου στη Λάρνακα, στο πλαίσιο έκτακτης συνόδου Εβραίων ηγετών από την Ευρώπη, που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Εβραϊκός Σύνδεσμος σε συνεργασία με την Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου. Το παρών του έδωσε, μεταξύ άλλων, ο τέως ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ρέουβεν Ρίβλιν.

Όπως ανακοινώθηκε, η τιμή αυτή αναγνωρίζει "την εξαιρετική ηγετικότητα και τη συνεισφορά" του Νίκου Αναστασιάδη στην εβραϊκή κοινότητα στην Κύπρο "και τις προσπάθειές του για ενδυνάμωση των δεσμών με το Κράτος του Ισραήλ".

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε βαθιά συγκίνηση και τιμή για την απονομή του βραβείου EJA King Solomon Award προσθέτοντας πως «είναι μια τιμή την οποία ταπεινά αποδέχομαι ως ειλικρινή αναγνώριση και εκτίμηση για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλα κατά τη διάρκεια της 10ετούς θητείας μου στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περαιτέρω προώθηση της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας, την οποία μπορούμε πλέον με υπερηφάνεια να αποκαλούμε στρατηγική».

