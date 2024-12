Θλίψη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για τον θάνατο του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, σε ανάρτησή του στο «Χ» υπογραμμίζοντας ότι η κληρονομιά του Κάρτερ θα εμπνεύσει τις επόμενες γενιές.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Προέδρου Τζίμι Κάρτερ, ενός ανιδιοτελούς ηγέτη που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία και στο γενικότερο καλό», σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι «η κληρονομιά του, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του όσο και πέραν αυτής, θα εμπνεύσει τις επόμενες γενιές».

«Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια Κάρτερ και στον λαό των ΗΠΑ», κατέληξε ο Κύπριος Πρόεδρος.

Saddened to hear of President Jimmy Carter’s passing, a selfless leader who devoted his life to service and the greater good. His legacy both in office and beyond will inspire generations to come. I extend my deepest condolences to the Carter family and the people of the USA.