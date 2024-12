Στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Εσωτερικές Υποθέσεις) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που θα λάβουν χώρα σήμερα Πέμπτη, στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Δρ Ιωαννίδης μίλησε για την αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου εκ μέρους της ΚΔ για Σύρους και υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητα της Συρίας υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων.

Παράλληλα μίλησε για την ανάγκη υιοθέτησης νέου πιο ανθρώπινου μηχανισμού διαχείρισής του μεταναστευτικού εκ μέρους της ΕΕ με τρόπο που να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.





Doorstep by @NickAIoannides of #Cyprus, at the #JHA Council (#HomeAffairs) taking place on 12 December 2024 in #Brussels.

On #Syria: "It is indispensable to respect the sovereignty and territorial integrity of the country"https://t.co/WwsihIKkWm