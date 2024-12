Η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία ηγείται συμμαχίας ανταρτών στη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της εισήλθαν στη Δαμασκό.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα. Δύο ανώτεροι αξιωματικοί των συριακών ενόπλων δυνάμεων δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως ο πρόεδρος Άσαντ επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε προς άγνωστο προορισμό.

Νωρίτερα, στρατιώτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας εγκατέλειψαν το αεροδρόμιο της συριακής πρωτεύουσας, όπως έγινε γνωστό από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να αποσυρθούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού.

«Οι δυνάμεις μας έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη Δαμασκό», γνωστοποίησε τα ξημερώματα μέσω Telegram η ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ αλ Ταχρίρ. Παράλληλα ανέφερε ότι μαχητές της κατέλαβαν τη φυλακή Σεντνάγια στα περίχωρα της πρωτεύουσας, απελευθερώνοντας τους κρατούμενους. «Γιορτάζουμε μαζί με τον συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των κρατουμένων μας από τα δεσμά τους και την ανακοίνωση του τέλους της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια», συμπληρώνει.

«Οι πόρτες της φυλακής Σεντνάγια, γνωστής ως “ανθρώπινο σφαγείο”, άνοιξαν για χιλιάδες κρατούμενους», επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, περικυκλώνοντας σταδιακά την πρωτεύουσα προτού εξαπολύσουν την τελική επίθεσή τους.

#Syria: regime soldiers have abandoned the Umayyad Square in the center of #Damascus.



Residents are taking over the streets. pic.twitter.com/LHCNbqTPz1