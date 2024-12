Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκλελεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Donald Trump.

Κατά τη συνομιλία τους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Trump για την εκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ και υπογράμμισε την πρόθεση όπως συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω σύσφιγξη των δεσμών των δυο χωρών.

Έγινε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στην ευρεία συνεργασία των δύο χωρών και στο υψηλό επίπεδο που αυτές έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, οι επενδύσεις, η οικονομία, καθώς και ως προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπιση κρίσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εκφράστηκε εξάλλου η κοινή πρόθεση όπως στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης και του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ, διευρυνθεί και ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε αριθμό τομέων, τόσο προς το όφελος των δυο χωρών όσο και της περιοχής, γενικότερα.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τονίζει πως η Κύπρος παραμένει ένας στενός και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ στις προσπάθειες για προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή.

Excellent discussion w @RealDonaldTrump. I congratulated him on his election victory & we expressed our shared commitment to continue enhancing CY-US strategic partnership. We will work together to further reinforce our relations for the benefit of our countries & the region 🇨🇾🇺🇸