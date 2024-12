Κάλεσμα για αυτοσυγκράτηση στη Συρία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στο X, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για προστασία των αμάχων.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Συρία», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. «Υποστηρίξαμε επίμονα την πλήρη εφαρμογή της απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», συνεχίζει.

«Καλούμε σε μέγιστη δυνατή εγκράτεια και σε πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδίως όσον αφορά τους άμαχους, συμπεριλαμβανομένων και μειονοτήτων», καταλήγει το μήνυμα.

We are closely following developments in #Syria.



We have persistently supported full implementation of UN Security Council Resolution 2254.



We call for utmost restraint and that IHL is fully respected, especially as regards civilians, including minority groups.