Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ευχαρίστησε την Κυριακή τον απερχόμενο Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτική και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, για τις υπηρεσίες του «στην ηγεσία της ΕΥΕΔ τα τελευταία πέντε χρόνια», με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είσαι ένας πραγματικός φίλος της Κύπρου και ένας πραγματικός Ευρωπαίος που εργάστηκε με αφοσίωση για μια ισχυρή ΕΕ στον κόσμο», τόνισε ο κ. Κόμπος.

Νέα επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ανέλαβε η Κάγια Κάλας, η οποία, μαζί με τον νέο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έφτασαν σήμερα στο Κίεβο για μια συμβολική επίσκεψη υποστήριξης της Ουκρανίας την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.

Thank you @JosepBorrellF for your service at the helm of @eu_eeas over the last five years.



