Ινδία:Υπάλληλος μετατέθηκε 53 φορές σε 26 χρόνια επειδή ήταν έντιμος

Βιβλίο θα γίνει από τον επόμενο μήνα η ιστορία ενός 54χρονου δημοσίου υπαλλήλου στην Ινδία, ο οποίος στην 26χρονη καριέρα του στον δημόσιο τομέα της χώρας μετατέθηκε συνολικά 53 φορές λόγω της εντιμότητάς του!

Ο Ασόκ Κέμκα, όπως είναι το όνομα του δημοσίου υπαλλήλου, «ειδικεύεται» στην καριέρα του στην αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς από πολιτικούς.

«Σε όλη του την καριέρα ο Κέμκα υπέφερε στα χέρια των πολιτικών προϊσταμένων του επειδή αρνήθηκε να συμβιβαστεί», αναφέρεται στο βιβλίο με τίτλο Just Transferred: The Untold Story of Ashok Khemka το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο οποίο ο ευσυνείδητος υπάλληλος έμεινε στην ίδια θέση ήταν 19 μήνες και το μικρότερο μόλις μια εβδομάδα.

Ο μέσος όρος παραμονής του στην ίδια θέση υπολογίστηκε σε περίπου έξι μήνες.

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2019 περισσότεροι από τους μισούς Ινδούς είχαν δωροδοκήσει είτε αστυνομικό είτε κρατικό υπάλληλο.

Η σπουδαιότερη υπόθεση που χειρίστηκε ο Κέμκα ήταν το 2012, όταν ακύρωσε μια παράτυπη συμφωνία για αγορά γης από τον γαμπρό της επικεφαλής του κόμματος της Σόνια Γκάντι.

Ο Κέμκα αυτή την περίοδο «σαπίζει» σε τμήματα αρχαιολογίας, στην πολιτεία Χαριάνα.

Εκτός από τον ίδιο μεγάλη ήταν και η ταλαιπωρια που υπέστησαν τα προηγούμενα 26 χρόνια και τα μέλη της οικογένειά του, λόγω των συχνών μετακομίσεων με τα παιδιά του να έχουν υποχρεωθεί να φοιτήσουν σε τόσα πολλά σχολεία ώστε αυτός να έχει χάσει πλέον τον λογαριασμό.