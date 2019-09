Μοσχάρι γεννήθηκε με πέμπτο πόδι στο κεφάλι (pics)

Η Elsie the Black Angus, όπως ονομάστηκε το νεογέννητο μοσχαράκι, διαχωρίστηκε από τη μητέρα της σε δημοπρασία και χρειάστηκε άμεση φροντίδα, αλλά αρχικά δεν προσείλκυσε προσφορές.



Ωστόσο, ο αγρότης Matt Alexander, 38 ετών, και η αρραβωνιαστικιά του Maghin Davis ήταν αποφασισμένοι να βοηθήσουν το ατυχές ζώο.

«Μόλις την είδα, είπα, πρέπει να την έχουμε », αποκάλυψε η Μάγκιν, 29 ετών.

«Κανείς δεν θα έβαζε προσφορά σε αυτήν και η μητέρα της δεν ήταν εκεί, οπότε δεν θα επιβίωνε.Είχε μόλις γεννηθεί και ήταν τόσο ανήμπορο, δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε να πεθάνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τα βοοειδή ως φαγητό, δεν διασώζουν τα ζώα, έτσι όταν βλέπουν ένα μοσχάρι σαν την Elsie το βλέπουν απλά ως πρόβλημα, ένα απόβλητο", ανέφερε το ζευγάρι.

Τώρα η Elsie είναι πλέον ευτυχισμένη και υγιής.

