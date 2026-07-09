Ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη της καλοκαιρινής ζέστης, η δανική πόλη του Άαλμποργκ αρχίζει να μοιάζει πολύ με Χριστούγεννα.

Δεκάδες Άγιοι Βασίληδες, κυρίες Κλάους και ξωτικά από όλο τον κόσμο έχουν καταφθάσει στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας για το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Άγιων Βασίληδων της σκανδιναβικής χώρας, μια πολύχρωμη παράδοση του μεσοκαλοκαιριού που διατηρείται εδώ και δεκαετίες.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά σε ένα λούνα παρκ κοντά στην Κοπεγχάγη το 1957, μεταφέρθηκε πριν από δύο χρόνια στο Άαλμποργκ, στη χερσόνησο της Γιουτλάνδης της Δανίας. Φέτος, οι στολές των Άγιων Βασίληδων φαινόταν να είναι λίγο ζεστές κάτω από τον δανικό καλοκαιρινό ήλιο.

Η εκδήλωση, η οποία συμπληρώνει 70 χρόνια το επόμενο έτος, δημιουργήθηκε για να διασκεδάσει τα παιδιά, αλλά εξελίχθηκε σε μια δημοφιλή συνάντηση για τους Άγιους Βασίληδες που εμφανίζονται σε καταστήματα και εμπορικά κέντρα κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων.

Η συνάντηση προσφέρει την ευκαιρία στους επαγγελματίες Άγιους Βασίληδες — όχι στον αληθινό, φυσικά! — να ανταλλάξουν ιστορίες, να συγκρίνουν τις γενειάδες τους, να τελειοποιήσουν την τέχνη τους και να διαγωνιστούν σε χαρούμενους διαγωνισμούς μήνες πριν κανείς ελέγξει τις λίστες με τα «καλά» και τα «κακά» παιδιά εν όψει της χριστουγεννιάτικης φρενίτιδας.

Το πλούσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις όπως γευσιγνωσία με μελόψωμο, συσκευασία δώρων, διαμόρφωση μπαλονιών και αρκετές θορυβώδεις παρελάσεις.

«Οι γιαγιάδες λένε: “Ω, είναι πολύ νωρίς για να έρθουμε εδώ”», είπε ο διοργανωτής Πίτερ Γκίσλουντ, ο οποίος και ο ίδιος είναι Άγιος Βασίλης στο Άαλμποργκ κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου. «Τα παιδιά λένε: “Ζήτω! Ο Άγιος Βασίλης είναι ήδη εδώ”».

Τα Χριστούγεννα ως διάθεση, όχι απλώς μια εποχή



Με την πάροδο των ετών, η ετήσια τετραήμερη συνάντηση έχει προσελκύσει Άγιους Βασίληδες και κυρίες Κλάους από μακρινές περιοχές όπως η Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι περισσότεροι από τους περίπου τρεις δωδεκάδες Άγιους Βασίληδες και κυρίες Κλάους που συμμετέχουν στο συνέδριο αυτή την εβδομάδα κατάγονται από τη Σκανδιναβία, αλλά ορισμένοι έφτασαν αεροπορικώς — όπως ο Paradise Yamamoto από το Τόκιο.

«Είναι πολύ διασκεδαστικό, τόσα πολλά παιδιά… Χο, χο, χο!» είπε ο Yamamoto γελώντας, αφού παρέλασε στο Άαλμποργκ κυματίζοντας μια ιαπωνική σημαία και χορεύοντας στο τραγούδι «Feliz Navidad» — ένα από τα πολλά κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που παίζονταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Ρόμπερτ Χερκζ, ένας 64χρονος Νορβηγός Άγιος Βασίλης από το Όσλο, είπε ότι παρά τις διαφορετικές εθνικότητές τους, όλοι οι Άγιοι Βασίληδες που βρίσκονται εδώ μοιράζονται «ένα γονίδιο» — αυτό της γενναιοδωρίας και της διάδοσης της χαράς.

Δεν είναι μόνο «χο-χο» και χάδια στην κοιλιά.

«Όταν οι Άγιοι Βασίληδες βρίσκονται μαζί, πάντα συναναστρέφονται και κουβεντιάζουν λίγο», είπε ο Γκίσλουντ. «Ίσως να βάζω λίγη λάμψη στη γενειάδα μου και τέτοια. Αυτό είναι το ωραίο όταν συναντάς Άγιους Βασίληδες από όλο τον κόσμο».

Για τον Simon Brøns, έναν 33χρονο Δανό Άγιο Βασίλη, η εκδήλωση αποτελεί απόδειξη ότι το εορταστικό πνεύμα δεν περιορίζεται μόνο στα Χριστούγεννα.

«Τα Χριστούγεννα δεν είναι μια εποχή. Είναι ένα συναίσθημα που νιώθεις στο στομάχι σου», είπε με ένα χαμόγελο. «Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να έχεις Χριστούγεννα όλο το χρόνο».





Dozens of Santas, Mrs. Clauses from around the world gather for annual World Santa Claus Congress https://t.co/1lG0fsTkh9 pic.twitter.com/fMbGoxIZxI — New York Post (@nypost) July 9, 2026















Πηγή: Associated Press