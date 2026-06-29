Ένας μυστηριώδης «τιμωρός» που έχει γίνει γνωστός ως ο «Batman του Λάγος ντε Μορένο» έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Μεξικό, καθώς φέρεται να εντοπίζει άτομα που θεωρεί ύποπτα για κλοπές μοτοσικλετών και στη συνέχεια να τα ακινητοποιεί, δένοντάς τα με ταινία σε κολώνες δρόμων. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον άγνωστο άνδρα, ενώ οι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν προκαλέσει συζητήσεις για τα όρια της αυτοδικίας.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στην περιοχή Λάγος ντε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού, όπου μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ημερών τουλάχιστον πέντε άνδρες εντοπίστηκαν δεμένοι σε κολώνες με κολλητική ταινία. Δίπλα τους, σύμφωνα με αναφορές, είχαν αφεθεί μοτοσικλέτες που φέρεται να ήταν κλεμμένες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν και πινακίδες που περιέγραφαν τις υποτιθέμενες πράξεις τους.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ορισμένα από τα άτομα με γραμμένη στο πρόσωπο τη λέξη «ratero», που στα ισπανικά σημαίνει «κλέφτης», ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται ζωγραφισμένα μουστάκια και χαρακτηριστικά όπως «μουστάκια γάτας». Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται από τις αρχές μέρος της «υπογραφής» του άγνωστου δράστη.

Παρά το γεγονός ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετοί χρήστες τον παρουσιάζουν ως έναν λαϊκό «ήρωα» που αντιμετωπίζει την εγκληματικότητα, οι αστυνομικές αρχές δεν υιοθετούν αυτή την προσέγγιση. Οι άνδρες που βρέθηκαν δεμένοι αντιμετωπίζονται ως θύματα των περιστατικών και οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ακινητοποιήθηκαν, καθώς ο δράστης μπορεί να αντιμετωπίσει κατηγορίες για παράνομη κράτηση και επιθέσεις.





Μέχρι στιγμής η ταυτότητα του λεγόμενου «Μεξικανού Batman» παραμένει άγνωστη. Οι αρχές έχουν εντοπίσει οχήματα που ενδέχεται να συνδέονται με τις ενέργειες του μυστηριώδους προσώπου, όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο Μεξικό, σε μια περιοχή όπου η εγκληματικότητα και οι κλοπές οχημάτων αποτελούν συχνό πρόβλημα, με την αστυνομία να επιμένει ότι η αντιμετώπιση των παρανομιών πρέπει να γίνεται μέσω των νόμιμων διαδικασιών και όχι με πράξεις αυτοδικίας.





🇲🇽 Mexico now has its own “Batman”: He hunts motorcycle thieves at night and duct-tapes them to poles



In Lagos de Moreno, Jalisco state, five men have already been found tied to lampposts. Some had their mouths taped, showed signs of beating, and stolen motorcycles were left… pic.twitter.com/JU3shOGH9s — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026





Πηγή: Πρώτο Θέμα