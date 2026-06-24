Σχεδόν δύο δεκαετίες μετρά το franchise του Love Island, το οποίο έχει προβληθεί σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ήδη στην όγδοη σεζόν του και φέτος προσέφερε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο, καθώς η ελληνική γλώσσα επιστρατεύτηκε ως μέσο φλερτ.

Στο ριάλιτι σχέσεων που προβάλλεται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ, ξεχώρισε μια σκηνή με πρωταγωνιστές τον Ζακ Γεωργίου και την Κάιντα Μπούζ. Ο 26χρονος, γεννημένος στο Μπράιτον και με καταγωγή από την Κύπρο και την Αυστραλία, προσπάθησε να πλησιάσει τη 22χρονη παίκτρια από το Νιού Χάμσαϊρ κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής συζήτησης ενώ απολάμβαναν καρπούζι.

Σε κάποια στιγμή τη ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το συγκεκριμένο φρούτο στα ελληνικά. Όταν εκείνη απάντησε πως δεν το γνωρίζει, ο Ζακ της είπε τη λέξη «καρπούζι» στα ελληνικά, με τους δυο τους να ξεσπούν σε γέλια. Η σκηνή αποτέλεσε μία από τις πρώτες στιγμές έντονου φλερτ μεταξύ τους μέσα στο παιχνίδι και δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των τηλεθεατών.