Ένας Αυστραλός άνδρας έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για την πιο δυνατή κραυγή που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο Τζόζεφ ΜακΓκρέιλ-Μπέιτεπ, καθαριστής κλιματιστικών και επίτιμος κήρυκας της πόλης, φώναξε «τώρα» με ένταση 122,4 ντεσιμπέλ που έσπαγε τα αυτιά.

Αυτό αντιστοιχεί περίπου στην ένταση ενός κεραυνού, ενός αλυσοπρίονου ή ενός πνευματικού τρυπανιού.

Ο 58χρονος είπε ότι χρειάστηκαν επτά προσπάθειες για να σπάσει το ρεκόρ και ότι η φωνή του ήταν «κατεστραμμένη» για μέρες μετά.

«Δεν υπάρχει τρόπος να προπονηθείς γι’ αυτό», είπε. «Πρέπει απλά να το κρατήσεις για εκείνη τη μέρα, ειδικά όταν προσπαθείς να σπάσεις το παγκόσμιο ρεκόρ.»



Ξεπέρασε το ρεκόρ της δασκάλας από τη Βόρεια Ιρλανδία, Annalisa Flanagan, η οποία το 1994 φώναξε «ησυχία» με ένταση 121,7 ντεσιμπέλ.

Η ένταση του ήχου μετράται σε λογαριθμική κλίμακα και δεν αυξάνεται γραμμικά: Κάθε αύξηση κατά 10 ντεσιμπέλ αντιστοιχεί περίπου στο διπλάσιο της υποκειμενικής έντασης.

Σύμφωνα με το RNID, τα 130 ντεσιμπέλ (περίπου το επίπεδο θορύβου ενός αεροσκάφους που απογειώνεται σε απόσταση 100 μέτρων) είναι το επίπεδο στο οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται πόνο.

Ο Τζόζεφ ανέφερε ότι δοκίμασε διάφορες λέξεις πριν επιλέξει τη λέξη «now» και έσπασε το νέο ρεκόρ στις 2 Μαΐου σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο.

Η ηχογράφηση έγινε από επαγγελματία ηχολήπτη παρουσία μαρτύρων, ενώ το Guinness επιβεβαίωσε το ρεκόρ την Παρασκευή.

Ο νέος κάτοχος του ρεκόρ έγινε κήρυκας στην Καμπέρα το 2017 και κάνει ανακοινώσεις σε τοπικές εκδηλώσεις — κάτι που ο ίδιος αποκαλεί «λίγη διασκέδαση».

Επίσης, το 2019 κατέκτησε ένα εντελώς διαφορετικό ρεκόρ, όταν έριξε 10 βέλη τοξοβολίας σε 60,03 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, εννέα μήνες αργότερα, ένα επτάχρονο αγόρι τον ξεπέρασε κατά πάνω από 11 δευτερόλεπτα.



Δείτε βίντεο από τον 58χρονο που σπάει τύμπανα:

A 58-year-old Australian professional air conditioner cleaner and honorary town crier was recognized by Guinness World Records as the world’s loudest person at 122.4 decibels, which broke the previous record of 121.7 decibels in 1994.



Canberra resident Joseph McGrail-Bateup… pic.twitter.com/qRbtq4drL5 — CBS News (@CBSNews) June 23, 2026

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Πηγή: skynews