Οι αρχές της Βρετανικής Κολομβίας κάλεσαν τον κόσμο να μείνει μακριά από έναν βράχο πάνω από έναν αυτοκινητόδρομο στην καναδική επαρχία, όπου ένα κόκκινο αμάξωμα Volkswagen Beetle κρεμόταν, σε μια φαινομενική φάρσα φοιτητών μηχανικών.



Η BC Parks εργάζεται για την απομάκρυνση του Beetle και αναμένεται να το ολοκληρώσει εντός της εβδομάδας, ανέφερε το Υπουργείο Περιβάλλοντος της επαρχίας σε δήλωση τη Δευτέρα. Ανέφερε επίσης ότι ζητήθηκε από την Βασιλική Καναδική Ιππική Αστυνομία και τους δασοφύλακες να διερευνήσουν το θέμα.



Το αμάξωμα του αυτοκινήτου εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στον βράχο πάνω από τον αυτοκινητόδρομο 99 στο Squamish της Βρετανικής Κολομβίας, με ένα μεγάλο «E» στην οροφή του, υποδηλώνοντας ότι φοιτητές μηχανικής του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας συνέχιζαν την παράδοση της τοποθέτησης αμαξωμάτων Beetle σε δύσκολα σημεία.







Παράλληλα να σημειωθεί ότι το 2009, ένα Beetle έπεσε από τη γέφυρα Iron Workers Memorial Bridge, και η αστυνομία του Βανκούβερ συνέλαβε πέντε φοιτητές σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να το κρεμάσουν από τη γέφυρα.

Ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δεν απάντησε αμέσως σε ένα μήνυμα που ζητούσε σχόλιο.

Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος του Σκουάμις, Αρμάντ Χέρφορντ, δήλωσε ότι η περιοχή γύρω από το βραχώδες σχηματισμό Stawamus Chief είναι ένας «ιερός τόπος» με βαθιά πολιτιστική σημασία για την φυλή των Σκουάμις.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η περιοχή είναι επίσης δημοφιλής μεταξύ των πεζοπόρων και των ορειβατών και ότι αυτό που «μπορεί να φαινόταν ως μια αθώα φάρσα» έχει επηρεάσει την κοινότητα.

«Αυτή είναι μια περιοχή που αξίζει σεβασμό, και αυτό δεν συνέβη εδώ», δήλωσε ο Χέρφορντ στην ανακοίνωση.



Διαβάστε επίσης: Η NASA χαρτογράφησε τον βυθό της Γης από το διάστημα - Τι ανακάλυψε





Πηγή: Asoociated Press