Ένας γιγαντιαίος χαλύβδινος σωλήνας που βρισκόταν υπόγεια αναδύθηκε περισσότερο από 10 μέτρα (32 πόδια) πάνω από ένα εργοτάξιο σε πολυσύχναστη περιοχή της ιαπωνικής πόλης Οσάκα, φτάνοντας σχεδόν μέχρι έναν υπερυψωμένο δρόμο μέσα σε μία νύχτα, χωρίς να υπάρξουν μάρτυρες.

Η απρόσμενη «αύξηση» του σωλήνα αναφέρθηκε στην αστυνομία νωρίς την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, από έναν πεζό, ο οποίος είδε κομμάτια σπασμένης ασφάλτου να πέφτουν από τον κύλινδρο. Το περιστατικό μπέρδεψε τους περαστικούς και προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ένας υπάλληλος γραφείου που πέρασε από το σημείο είπε στη δημόσια τηλεόραση NHK ότι δεν μπορούσε να καταλάβει πώς συνέβη. Ένας άλλος άνδρας που εργάζεται κοντά δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως ίσως είχε κατασκευαστεί μέσα στη νύχτα ένα νέο στήριγμα για τον δρόμο.





Ο σωλήνας, με διάμετρο 3,5 μέτρα (11,5 πόδια), έφτασε σε ύψος έως και 13 μέτρα (42 πόδια) σε κάποιο σημείο, σύμφωνα με το τμήμα κατασκευών της Οσάκα.

Η απρόσμενη ανύψωση του σωλήνα από το έδαφος συνέβη σε εργοτάξιο αποχέτευσης, όπου οι εργάτες συνέδεαν έναν υπάρχοντα αγωγό αποχέτευσης με ένα κανάλι που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί περίσσεια βρόχινου νερού ώστε να αποτρέπονται πλημμύρες.

Ο σωλήνας χρησιμοποιούνταν ως δομή αντιστήριξης για να εμποδίζει το γύρω έδαφος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια των εργασιών, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Λίγο νωρίτερα, οι εργάτες είχαν αντλήσει το νερό από τον σωλήνα, γεγονός που ίσως προκάλεσε την άνοδο του άδειου σωλήνα προς τα πάνω.

Μέχρι την Πέμπτη, ο σωλήνας είχε χαμηλώσει ξανά ώστε να προεξέχει μόνο λίγα μέτρα από το έδαφος, αφού οι πυροσβέστες άνοιξαν μια τρύπα στο πλάι του και εισήγαγαν νερό για να τον ωθήσουν πίσω στο έδαφος.

Οι δημοτικές αρχές δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να κόψουν τα τελευταία 1,6 μέτρα (5,2 πόδια) του σωλήνα που παραμένουν ορατά, μια διαδικασία που θα προκαλέσει κλείσιμο του δρόμου για αρκετές ακόμη ημέρες.



Διαβάστε επίσης: Επίθεση σε ελληνόκτητο πλοιο στο Ιράκ - Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί (vid)

Πηγή: skai.gr