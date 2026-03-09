Δύο έφηβοι άφησαν κατά λάθος ένα σακίδιο που περιείχε μαριχουάνα και μετρητά σε έναν χώρο δωρεών έξω από ένα φιλανθρωπικό κατάστημα στη Νέα Ζηλανδία και στη συνέχεια επέστρεψαν πανικόβλητοι για να πάρουν την τσάντα, ανέφερε η αστυνομία τη Δευτέρα.

Ένας εθελοντής στο κατάστημα παρατήρησε μια έντονη μυρωδιά πριν ανοίξει το σακίδιο και βρει πλαστικές σακούλες με μαριχουάνα συνολικού βάρους 43,2 γραμμαρίων (1,5 ουγγιές) και 3.700 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (2.200 δολάρια ΗΠΑ) σε χαρτονομίσματα, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας σε δήλωσή της.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η χρήση μαριχουάνας για ψυχαγωγικούς σκοπούς και η πώληση του ναρκωτικού είναι παράνομες στη Νέα Ζηλανδία. Ορισμένες ιατρικές χρήσεις επιτρέπονται με ιατρική συνταγή.





Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη στις 18 Φεβρουαρίου στην περιοχή Southland του Νότιου Νησιού. Ένας εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθεσία του καταστήματος, προκειμένου να προστατεύσει το προσωπικό.

Ο νεαρός και η νεαρή είχαν αφήσει το σακίδιο έξω από το κατάστημα, ενώ περίμεναν να επισκευαστεί το όχημά τους σε ένα κοντινό συνεργείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά την επιστροφή των ταραγμένων εφήβων στο κατάστημα.

Πηγή: Associated Press