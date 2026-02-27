Ένας 27χρονος από το Έπινγκ του Έσεξ, ο Σον Χόλαντ, περιγράφει πώς η εξάρτησή του από το αλκοόλ τον οδήγησε στα πρόθυρα του θανάτου, πριν καταφέρει να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Ξεκινώντας να πίνει στα 21 του για να αντιμετωπίσει το άγχος και τις κρίσεις πανικού, έφτασε να καταναλώνει έως και τρία λίτρα βότκα ημερησίως, ενώ είχε ήδη περάσει τρεις φορές από τη φυλακή για αδικήματα που σχετίζονταν με το ποτό.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά: το δέρμα και τα μάτια του έγιναν κίτρινα λόγω σοβαρής ηπατικής βλάβης, τα ούρα του σκουρόχρωμα, ενώ διαγνώστηκε με ηπατίτιδα, κίρρωση του ήπατος, βλάβη στα νεφρά, παγκρεατίτιδα και διογκωμένο σπλήνα. Όταν προσπάθησε να διακόψει απότομα το αλκοόλ, υπέστη επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα όργανά του άρχιζαν να καταρρέουν.





Η καθοριστική στιγμή ήρθε τον Μάρτιο του 2025, όταν μετά από αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας σε δωμάτιο ξενοδοχείου, αποφάσισε πως «δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι». Μετά από νοσηλεία και δύο μήνες σε κέντρο αποκατάστασης, παραμένει νηφάλιος εδώ και 11 μήνες.

Σήμερα, ο Σον εργάζεται βοηθώντας ανθρώπους που παλεύουν με τον αλκοολισμό, στέλνοντας το μήνυμα ότι «υπάρχει πάντα φως στο τέλος του τούνελ» και ότι η αλλαγή είναι εφικτή, ακόμη και όταν κάποιος έχει αγγίξει τον πάτο.



