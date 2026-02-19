Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συνώνυμα με μη ρεαλιστικά πρότυπα. Μια content creator από την Κίνα προκάλεσε αναταραχή στους ακολούθους της μετά από ένα live stream που πήγε στραβά, όταν το φίλτρο ομορφιάς απενεργοποιήθηκε ξαφνικά, αποκαλύπτοντας την φυσική της εμφάνιση.

Μετά από το σφάλμα του φίλτρου, η streamer είδε μια πτώση ρεκόρ στον αριθμό των ακολούθων της και σύμφωνα με αναφορές, έχασε περίπου 140.000 ακόλουθους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η streamer μιλούσε με τους ακόλουθους της και έπαιζε μουσική όταν το φίλτρο ξαφνικά εξαφανίστηκε, αποκαλύπτοντας την πραγματική της εμφάνιση στην οθόνη.

Το βίντεο έγινε viral, προκαλώντας μια σειρά αντιδράσεων. «Είναι όμορφη και χωρίς φίλτρο. Γιατί χρησιμοποίησε φίλτρο;», έγραψε ένας χρήστης του Instagram. «Δεν είναι δυνατόν, αυτή είναι η γειτόνισσά μου! Είναι πανέμορφη, αλλά μην ξεγελιέστε, το πρόσωπό της χωρίς μακιγιάζ είναι εντελώς δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη. Σας το λέω, έχω δει το πρόσωπό της το πρωί, πιστέψτε με», σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

«Πρέπει να συλληφθεί και να φυλακιστεί για ψευδή διαφήμιση», αντέδρασε ένας τρίτος χρήστης. «Μια κοινωνία που μαστίζεται από τον καρκίνο της εξωτερικής ομορφιάς. Τι άλλο να περιμένεις;», πρόσθεσε ένας τέταρτος χρήστης.

Ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε γίνει στη Κίνα και πριν μερικά το 2019 όταν και τότε «κόλλησε» ένα φίλτρο ομορφιάς και αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο μιας streamer.

Με πληροφορίες από Πρώτο Θέμα