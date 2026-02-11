Μια διάρρηξη που θα μείνει στην ιστορία για το «όχημα» διαφυγής που χρησιμοποίησε ο δράστης, σημειώθηκε στην Τουρκία.

Ο 26χρονος κλέφτης που χτύπησε κοσμηματοπωλείo στην Καισάρεια, αρχικά χρησιμοποίησε κλαρκ για να σπάσει την είσοδο της επιχείρησης και να αρπάξει χρυσά κοσμήματα

Στη συνέχεια, όμως, για τη διαφυγή του χρησιμοποίησε έναν... γάιδαρο, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.



Ο 26χρονος M.Ç. συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη διάρρηξη με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τα κλοπιμαία που είχε θάψει σε οικόπεδο.







Πηγή: Πρώτο Θέμα



