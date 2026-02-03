Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο Κάιρο όταν κτήριο στο οποίο βρισκόταν ένα πρατήριο υγρών καυσίμων εξαφανίστηκε σε τρύπα βάθους 15 μέτρων.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνεται το κτήριο να βουλιάζει ενώ όσα αυτοκίνητα και άνθρωποι βρίσκονταν κοντά, απομακρύνονται για να γλιτώσουν.

Διαβάστε επίσης: Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα: Μαγικές εικόνες με το σπάνιο φαινόμενο

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη βύθιση του κτηρίου τραυματίστηκαν δύο άτομα που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις απέδωσαν την κατάρρευση σε σκαπτικές εργασίες σε κοντινή οικοδομή με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.

Terrifying Moment Cairo Fuel Station PLUNGES Into 15-Mere Chasm Following Landslide



The landslide was reportedly triggered by a nearby excavation. Two were hospitalised with injuries. pic.twitter.com/XcYycE9vuY — RT_India (@RT_India_news) February 2, 2026

Πηγή: Πρώτο Θέμα