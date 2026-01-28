Στις 17 Φεβρουαρίου, η Κίνα θα γιορτάσει την έναρξη του έτους του αλόγου που συμβολίζει την υψηλή ενέργεια και τη σκληρή δουλειά. Ωστόσο, η τεράστια επιτυχία ενός ελαττωματικού λούτρινου παιχνιδιού υποδηλώνει ότι πολλοί Κινέζοι δεν αισθάνονται το ίδιο.

Ένα κόκκινο παιχνίδι - αλογάκι που παρήγαγε η Happy Sister στην πόλη Yiwu στη δυτική Κίνα έπρεπε να έχει ένα πλατύ χαμόγελο, αλλά ένα λάθος στο εργοστάσιο είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει στα καταστήματα με μια απελπισμένη γκριμάτσα. Επειδή το χαμόγελο ήταν τοποθετημένο ανάποδα, τα ρουθούνια του αλόγου μπορούν να εκληφθούν και ως δάκρυα.

Παρά το κατασκευαστικό λάθος, το παιχνίδι γνώρισε απροσδόκητη επιτυχία και έγινε viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ταυτίστηκε με την εργασιακή εξάντληση των εργαζομένων, σημειώνει ο Guardian.

Επίσης, αξιοποιεί μια ευρύτερη τάση για τα λεγόμενα «άσχημα-χαριτωμένα» παιχνίδια, που έχουν γίνει δημοφιλή τα τελευταία χρόνια χάρη σε χαρακτήρες όπως το τέρας Labubu της Pop Mart.

«Οι άνθρωποι αστειεύονταν ότι το άλογο που κλαίει είναι το πώς φαίνεσαι στη δουλειά, ενώ το χαμογελαστό είναι το πώς φαίνεσαι μετά τη δουλειά», δήλωσε η Zhang Huoqing, ιδιοκτήτρια της Happy Sister, στο Reuters.

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, είπε ότι λάμβανε καθημερινά παραγγελίες για περισσότερα από 15.000 λούτρινα αλογάκια, γεγονός που ώθησε το εργοστάσιο να ανοίξει 10 επιπλέον γραμμές παραγωγής.

Πολλοί Κινέζοι υπάλληλοι έχουν βιώσει το περιβόητο σύστημα 996, το οποίο απαιτεί να εργάζονται από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα. Η πρακτική αυτή εξυμνείται από επιχειρηματίες του τομέα της τεχνολογίας, όπως ο Jack Ma, ιδρυτής της Alibaba, αλλά έχει δεχτεί έντονη κριτική από το 2021, όταν ένας υπάλληλος μιας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου πέθανε ξαφνικά μετά την ολοκλήρωση μιας νυχτερινής βάρδιας. Η πρακτική 966 απαγορεύτηκε εκείνη τη χρονιά, αλλά οι πολλές υπερωρίες εξακολουθούν να είναι συνηθισμένες.

«Αυτό το μικρό αλογάκι φαίνεται τόσο λυπημένο και αξιολύπητο, ακριβώς όπως νιώθω εγώ στη δουλειά», έγραψε κάποιος στο διαδίκτυο.

Πηγή: skai.gr