Την ώρα που η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει τον ιστορικό χιονιά που σαρώνει τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, ο διάσημος «γυμνός καουμπόι» της Times Square παραμένει απτόητος – και γυμνός - στο πόστο του.

It wouldn't be an NYC snowstorm without an appearance by the naked cowboy. pic.twitter.com/EBX6kGMeUg — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) January 25, 2026

Αψηφώντας το χιόνι που πέφτει πυκνό γύρω του και τις πολικές θερμοκρασίες, ο 55χρονος Τζον Μπερκ (John Burck) - ο «γυμνός καουμπόι» - τραγουδάει με την κιθάρα του για το μεροκάματο και χαιρετάει τους περαστικούς, λέγοντας τους μάλιστα να προσέχουν, γιατί χιονίζει!

Την ίδια ώρα, οι αρχές της Νέας Υόρκης ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι (πιθανότατα άστεγοι) βρέθηκαν νεκροί από το κρύο στους δρόμους της πόλης.

Πηγή: skai.gr

