Μία συνηθισμένη μέρα στο Ντάλας μετατράπηκε σε σκηνή βγαλμένη από ταινία, όταν ένα άλογο πέρασε ατάραχο τις αυτόματες πόρτες καταστήματος Target, προκαλώντας έκπληξη, χαμόγελα αλλά και αναστάτωση στους πελάτες και στο προσωπικό.



Όπως θα δείτε στο πιο κάτω βίντεο, ο απρόσμενος επισκέπτης περπατάει ανάμεσα σε ράφια με προσφορές, σαν να είχε έρθει για ψώνια.



Δείτε το βίντεο με τον απρόσμενο επισκέπτη στο Ντάλας:









