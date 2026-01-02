Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τη στιγμή όπου μια άγρια αρκούδα παίρνει στο... κυνήγι δύο άνδρες σε επαρχία της Ινδίας.

Late night scenes from Rishikesh.



Just about two hours before New Year celebrations, a bear entered a residential lane in Shyampur Haat Road, chasing two young men who narrowly escaped. CCTV footage has confirmed the presence of the bear, and the forest department has… pic.twitter.com/CLVHT8IPNC — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) January 1, 2026

Συγκεκριμένα, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την σκηνή κατά την οποία δύο άνδρες περπατούν φαινομενικά αμέριμνοι το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, σε έναν ερημικό δρόμο της πόλης του Ρισικές, αναφέρει το indiatvnews.com.

Πίσω τους εμφανίζονται μια αγελάδα και δύο σκύλοι. Ενώ οι δύο άνδρες περπατάνε προς το τέλος του δρόμου ξαφνικά από μια γωνία εμφανίζεται μια... αρκούδα η οποία αμέσως τους παίρνει στο κυνήγι με τους δύο άνδρες να τρέχουν πανικόβλητοι για να ξεφύγουν.

Πηγή: Πρώτο Θέμα