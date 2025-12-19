Ένα μυστηριώδες αντικείμενο, το οποίο ένας αμφιλεγόμενος επιστήμονας ισχυρίζεται ότι μπορεί να είναι ένα εξωγήινο πολεμικό πλοίο, θα φτάσει την Παρασκευή στο σημείο όπου θα βρίσκεται πιο κοντά στη Γη.

Το αντικείμενο, γνωστό ως 3i/ATLAS, θα περάσει με ταχύτητα 130.000 μίλια ανά ώρα, σε απόσταση 170 εκατομμυρίων μιλίων, περίπου δύο φορές πιο μακριά από τον ήλιο.

Παρόλο που υπάρχει σχεδόν ομοφωνία μεταξύ των αστρονόμων ότι το αντικείμενο είναι ένας κομήτης από έξω από το ηλιακό μας σύστημα, ένας αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση προειδοποιώντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να μας επισκέπτονται εξωγήινοι.



Προειδοποιεί ο καθηγητής Λοέμπ

Ο καθηγητής Αβι Λοέμπ δήλωσε στο Sky News ότι η ανθρωπότητα πρέπει να βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για το ενδεχόμενο ενός «μαύρου κύκνου» - κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, αλλά έχει σοβαρές συνέπειες και θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί.

«Η εξωγήινη τεχνολογία αποτελεί πιθανή απειλή, διότι όταν πηγαίνεις σε ένα ραντεβού στα τυφλά διαστημικών διαστάσεων, δεν ξέρεις ποτέ αν ο σύντροφός σου είναι ένας φιλικός επισκέπτης ή ένας κατά συρροή δολοφόνος», είπε.

«Όταν υπάρχουν επιπτώσεις για την κοινωνία, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ακόμη και ένα απίθανο γεγονός και να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να πειστούμε για το αντίθετο».

Ο καθηγητής Λοέμπ είπε ότι οι εικόνες του αντικειμένου δείχνουν ότι έχει μια ασυνήθιστη ουρά που θα μπορούσε να προέρχεται από ένα σύστημα πρόωσης, το νικέλιο στο νέφος αερίου του θα μπορούσε να αποτελεί απόδειξη εξόρυξης μετάλλων στην επιφάνειά του, και η τροχιά του, ευθυγραμμισμένη με τις τροχιές των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, ήταν πολύ απίθανη για να είναι τυχαία.





Το 3i/ATLAS εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο ως μια μακρινή κουκκίδα φωτός στον έναστρο ουρανό του σύμπαντος.

Ωστόσο, κινήθηκε γρήγορα μέσα στο ηλιακό σύστημα, πέρασε τον Άρη στις αρχές Οκτωβρίου, εξαφανίστηκε για λίγο πίσω από τον ήλιο και, αφού πλησίασε την τροχιά της Γης, θα περάσει από τον Δία πριν εξαφανιστεί ξανά από το οπτικό πεδίο.

Οι διαστημικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Ευρώπης έχουν στρέψει τις κάμερες δώδεκα διαστημικών σκαφών προς το αντικείμενο και δηλώνουν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προέλευσή του είναι απολύτως φυσική.

Ο Αμίτ Κσατρίγια, από τη NASA, δήλωσε: «Αυτό το αντικείμενο είναι ένας κομήτης. Έχει την εμφάνιση και τη συμπεριφορά ενός κομήτη. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι κομήτης».





Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο κομήτης είναι περίπου οκτώ δισεκατομμύρια ετών, διπλάσιος από την ηλικία του ήλιου και του ηλιακού μας συστήματος, και ότι είναι ένα κοσμικό απολίθωμα που απομένει από τη δημιουργία ενός άγνωστου άστρου στον γαλαξία.

Ο καθηγητής Κρις Λίνοτ, αστρονόμος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε στο Sky News ότι δεν υπάρχει τίποτα το απειλητικό σε αυτό το αντικείμενο.

«Είναι απλά ανοησία», είπε. «Είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα το φεγγάρι να είναι φτιαγμένο από τυρί.

Μπορείτε να εξετάσετε αυτή την πιθανότητα αν θέλετε, αλλά η πρώτη μου ερώτηση είναι: γιατί να το σκεφτείτε αυτό;»

Είπε ότι η αλλαγή χρώματος και φωτεινότητας του κομήτη μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο ήλιος θερμαίνει θύλακες πάγου και διάφορα υλικά που έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια του επικού ταξιδιού του ανάμεσα στα αστέρια.

«Δεν έχει κάνει τίποτα που να μην έχουμε δει αλλού», είπε.



Πηγή: skynews