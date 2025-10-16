Επτά άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους φέτος στην Ιαπωνία από επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες, ενώ πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που καταγράφεται από τότε που άρχισε η τήρηση στατιστικών στοιχείων για τους θανάτους αυτούς, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο αριθμός αυτός, ο οποίος αφορά το οικονομικό έτος που άρχισε τον Απρίλιο στην Ιαπωνία, συνιστά "τον πιο βαρύ απολογισμό από το 2006, τη χρονιά που ξεκίνησαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία", και ξεπερνά αυτόν των πέντε θυμάτων που είχαν καταγραφεί το 2023-24, σημείωσε ο αξιωματούχος σε δηλώσεις που έκανε στο AFP.

Ο θάνατος ενός άνδρα, το άψυχο σώμα του οποίου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας, αποδόθηκε σε επίθεση αρκούδας έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε.

Ολοένα και περισσότερες αρκούδες εμφανίζονται σχεδόν σε όλο το αρχιπέλαγος τα τελευταία χρόνια, μερικές φορές ακόμη και σε κατοικημένες ζώνες, με το γεγονός αυτό να αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή και στη μείωση του ιαπωνικού πληθυσμού.

Η Ιαπωνία χαλάρωσε τον Σεπτέμβριο τους κανονισμούς για τα πυροβόλα όπλα για τους κυνηγούς στις αστικές ζώνες κατόπιν αύξησης των επιθέσεων από αρκούδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP