Στην απομονωμένη Ανταρκτική, ένα συγκεκριμένο βουνό με εξαιρετικά συμμετρικό σχήμα «περιστρέφεται» γύρω από αυτό μιας από τις πιο γνωστές πρόσφατες θεωρίες συνωμοσίας. Η κορυφή του, η οποία έχει ύψος περίπου 1.265 μέτρων, βρίσκεται στην οροσειρά Έλσγουορθ και έγινε γνωστή όταν δορυφορικές εικόνες κατά το έτος 2016 αποκάλυψαν τις τέσσερις σχεδόν ίσες πλευρές της. Πολλά άτομα έσπευσαν να τη συνδέσουν με εξωγήινες κατασκευές και χαμένους πολιτισμούς. Παρόλα αυτά, όπως συνήθως συμβαίνει η επιστομονική κοινότητα είχε μια πολύ πιο απλή και λογική εξήγηση.



Όπως αναφέρθηκε από γεωλόγους, το φαινόμενο αυτό πρόκεται για έναν φυσικό σχηματισμό το οποίο υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια λόγω παγετώδους διάβρωσης. Η αδιάκοπη εναλλαγή ψύξης και τήξης του νερού στις ρωγμές των βράχων προκαλεί θρυμματισμό και σταδιακή απόσπαση πετρωμάτων. Επομένως, το βουνό πήρε με αυτό τον τρόπο τη χαρακτηριστική πυραμιδοειδή μορφή του. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως freeze-thaw erosion έχει οδηγήσει στη δημιουργία παρόμοιων κορυφών όπως το Matterhorn στις Άλπεις.





Mysterious ‘Pyramid’ in Antarctica? Here’s the Truth.



A ‘pyramid-like’ mountain in Antarctica spotted on Google Maps has fueled wild theories of a hidden man-made structure. But experts confirm, it’s just a naturally eroded peak in the Ellsworth Mountains. pic.twitter.com/RLqzSdj5ur — The Brief India (@TheBrief_India) April 1, 2025





Είναι αλήθεια ότι το εντυπωσιακό σκηνικό, η μοναδική συμμετρία του βουνού και η απομόνωση του τοπίου κάνουν απόλυτα φυσιολογικό για κάποιους να παρασυρθούν από τη φαντασία και να νιώσουν πως κάτω από τους πάγους κρύβεται ένα μυστήριο.



Πηγή: Unboxholics