Μια σπάνια άνθιση στην έρημο Ατακάμα της Χιλής (Εθνικό Πάρκο Llanos De Challe) μετέτρεψε για λίγο ένα από τα πιο ξηρά μέρη του κόσμου σε ένα εκθαμβωτικό χαλί από φούξια χρώματος αγριολούλουδα.

Η συγκεκριμένη περιοχή, να σημειωθεί αρχικά ότι θεωρείται η πιο ξηρή μη πολική έρημος της Γης, με μέση ετήσια βροχόπτωση περίπου 2 χιλιοστά (0,08 ίντσες).

Αυτή την εβδομάδα «είδε» μια «έκρηξη» χρωμάτων, μετά από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών του Νότιου Ημισφαιρίου που έβρεξαν τους πρόποδες και τα υψίπεδα της ερήμου.

Οι ειδικοί περιγράφουν το έτος 2025 ως ένα από τα πιο βροχερά χρόνια στην Ατακάμα τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες ορεινές περιοχές να δέχονται έως και 60 χιλιοστά βροχής (2,3 ίντσες) τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Σπόροι από περισσότερα από 200 είδη λουλουδιών βρίσκονται στο κόκκινο και βραχώδες έδαφος της ερήμου Ατακάμα όλο το χρόνο, περιμένοντας τις χειμερινές βροχές, δήλωσε ο Βίκτορ Αρδίλες, επικεφαλής/επιμελητής βοτανικής στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Χιλής.

Η υγρασία από τη λεκάνη του Αμαζονίου φτάνει στα ανατολικά όρια της ερήμου ως μια μέτρια βροχόπτωση και από τον Ειρηνικό Ωκεανό στην ακτογραμμή της ως πυκνή ομίχλη. Οι αδρανείς σπόροι πρέπει να αποθηκεύσουν τουλάχιστον 15 χιλιοστά (0,6 ίντσες) νερού για να βλαστήσουν.





«Όταν πληρούνται ορισμένα όρια υγρασίας, (οι σπόροι) ενεργοποιούνται, μεγαλώνουν και στη συνέχεια ανθίζουν», είπε ο Αρδίλες.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτό τον τρόπο δεν είναι δεδομένο ότι οι φωτεινοί βολβοί θα φυτρώσουν.

«Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες που καθορίζουν αν αυτή η διαδικασία θα φτάσει στον σπόρο: το νερό, η θερμοκρασία, το φως της ημέρας και η υγρασία», πρόσθεσε ο Αρδίλες. «Δεν θα βλαστήσουν όλοι οι σπόροι, μερικοί θα παραμείνουν σε αναμονή... ένα μέρος θα φτάσει στην επόμενη γενιά, ενώ άλλοι θα μείνουν πίσω στο μονοπάτι της ζωής».

Τα κύρια χρώματα στο λουλουδάτο χαλί είναι το ροζ και το μοβ. Παρόλα αυτά, εμφανίζονται και κίτρινα, κόκκινα, μπλε και λευκά χρώματα.

Τις τελευταίες ημέρες, οι τουρίστες συρρέουν στη βόρεια έρημο για να θαυμάσουν το βραχύβιο λουλουδάτο θέαμα. Μερικοί ταξιδεύουν ακόμη και από την πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, 800 χιλιόμετρα (497 μίλια) νότια της περιοχής Κοπιαπό.

Τα περισσότερα λουλούδια θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι τον Νοέμβριο, με την έλευση του καλοκαιριού. Ωστόσο, τα πιο ανθεκτικά είδη στην ξηρασία μπορούν να παραμείνουν μέχρι τον Ιανουάριο.

«Είναι ένα από αυτά τα σπάνια πράγματα που πρέπει να εκμεταλλευτείς», δήλωσε η Μαρίτζα Μπαρέρα, η οποία ταξίδεψε με τα δύο της παιδιά για σχεδόν έξι ώρες για να δει την άνθιση της ερήμου στο Εθνικό Πάρκο Llanos de Challe την περασμένη εβδομάδα. «Είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι θα μπορούσα να φανταστώ» δήλωσε συγκεκριμένα.

Αναγνωρίζοντας τα εφήμερα λουλούδια της ερήμου ως προτεραιότητα για τη διατήρηση, ο Πρόεδρος της Χιλής Γκάμπιελ Μπόριτς ίδρυσε ένα νέο εθνικό πάρκο πιο στο εσωτερικό της χώρας το 2023, μετατρέποντας περίπου 220 τετραγωνικά μίλια (570 τετραγωνικά χιλιόμετρα) από λουλουδένια λιβάδια κατά μήκος της Παναμερικανικής Οδού σε Εθνικό Πάρκο Desert Bloom.

«Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό το φαινόμενο όπως εδώ στη Χιλή», είπε ο Αρδίλες.



Πηγή: Associated Press