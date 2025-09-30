O Αιγύπτιος Ασράφ Μαχρούς τράβηξε πλοία βάρους 1.150 τόνων το προηγούμενο Σάββατο στο θέρετρο Χουργκάντα της Ερυθράς Θάλασσας



Ο συγκεκριμένος παλαιστής, ονομαζόνενος και ως «Καμπόνγκα», τράβηξε με σχετική ευκολία ένα σκάφος 700 τόνων πριν να προσθέσει ένα δεύτερο, ούτως ώστε να γραφτεί το όνομα του στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

«Σήμερα, ήρθα για να σπάσω το παγκόσμιο ρεκόρ. Τράβηξα και τα δύο, χάρη στον Θεό, για να αποδείξω στους φίλους μου και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ο Θεός με ευλόγησε με το να είμαι ο ισχυρότερος άνδρας στον κόσμο» ανέφερε από την παραλιακή πόλη Ισμαλία.









Να σημειωθεί επίσης ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο Μαχρούς προσπάθησε να τραβήξει ένα τρένο βάρους 279 τόνων με ένα σχοινί στα δόντια του για σχεδόν 10 μέτρα. Η συγκεκριμένη πρόκληση αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records για το βαρύτερο τράβηγμα σιδηροτροχιάς. Ακόμη, τρία χρόνια νωρίτερα ο Μαχρούς είχε προσθέσει στη «συλλογή» των ρεκόρ του, τράβηγμα ενός φορτηγού 15.730 κιλών.



Ο Μαχρούς εξήγησε ότι έκανε προπόνηση έξι ώρες την ημέρα με διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και σίδηρο, που περιελάμβανε τουλάχιστον μια ντουζίνα αυγά, δύο ολόκληρα κοτόπουλα και 5 κιλά ψάρι. Σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά του, ο Ασράφ έχει ύψος 1,90 μ. και ζυγίζει 155 κιλά, ενώ παράλληλά δήλωσε ότι η σωματική δύναμή του παρουσιάστηκε νωρίς και ξεκίνησε να σηκώνει αντικείμενα έναντι αντιτίμων όταν ήταν εννέα ετών. Μάλιστα, στο παρελθόν έσπασε κατά λάθος το χέρι ενός φίλου του όταν προσπάθησε να τον τραβήξει, καθώς έπαιζαν. Οι φίλοι του που τον είδαν να αναποδογυρίζει εύκολα γιγάντια ελαστικά 10 φορές στη σειρά σε μια έρημη αυλή στο γυμναστήριο τους και να σπρώχνει ένα αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μόνο ένα δάχτυλο, τον έπεισαν να προσπαθήσει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Μελλοντικά, ο 44χρονος Αιγύπτιος «strongman» έχει ως στόχο να ζητήσει από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντούλ Φατάχ αλ Σίσι την άδεια για να τραβήξει ένα υποβρύχιο, ενώ μελλοντικά θέλει να τραβήξει ένα αεροπλάνο χρησιμοποιώντας μόνο τους μυς των βλεφάρων του.



Ο Μαχρούς θεωρεί ότι το να μιλάει εκ των προτέρων με το αντικείμενο που τραβάει είναι σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας του, αφού τον βοηθά να κτίσει μια σύνδεση μαζί του. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «Είναι σημαντικό για μένα να αντιμετωπίζω το αντικείμενο που θα τραβήξω ως μέρος του σώματός μου που κινείται μαζί με τον καρδιακό μου παλμό».



Πηγή: Πρώτο Θέμα