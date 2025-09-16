Ένα φαινομενικά αθώο φυτό μπορεί να κρύβει μια αναπάντεχη απειλή και μια απλή online παραγγελία αρκεί για να βρεθούν φίδια μέσα στο σπίτι - αυτό δεν είναι σενάριο τρόμου, αλλά πραγματικό γεγονός που βίωσε ένα ζευγάρι στο Κουνμίνγκ της Κίνας.

Όπως αναφέρει η Huffington Post, το σοκαρίστηκε όταν επιστρέφοντας από τις διακοπές του, εντόπισε δέκα φίδια να έχουν κάνει... κατάληψη στο σπίτι. Αρχικά βρήκαν οκτώ στο σαλόνι, ενώ άλλα δύο ήταν κρυμμένα στις γλάστρες με τα φυτά που είχαν αγοράσει μέσω διαδικτύου λίγες ημέρες πριν φύγουν.

Μετά από έλεγχο, ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για νερόφιδα. Το ζευγάρι τα μετέφερε αμέσως σε κέντρο προστασίας άγριας ζωής, όπου τους παρασχέθηκε κατάλληλη φροντίδα. Οι υπεύθυνοι του καταφυγίου εξήγησαν ότι τα συγκεκριμένα ερπετά δεν είναι δηλητηριώδη ούτε επικίνδυνα. Τα αυγά τους φαίνεται πως βρίσκονταν στο χώμα των γλαστρών, προερχόμενων από περιοχή όπου ζει το είδος, και εκκολάφθηκαν όσο το σπίτι ήταν άδειο. Ούτε ο πωλητής ούτε η μεταφορική εταιρεία είχαν αντιληφθεί την παρουσία τους.

Να σημειωθεί ότι η αγορά φυτών μέσω διαδικτύου είναι σίγουρα πρακτική, αλλά κρύβει παγίδες. Φίδια ή άλλα παράσιτα μπορεί να μεταφερθούν μέσα στις ρίζες ή στο φύλλωμα, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τον κήπο και τα κατοικίδια, αλλά και το τοπικό περιβάλλον. Εισαγόμενα είδη ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στο οικοσύστημα και να απειλήσουν τη βιοποικιλότητα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα ζώα δεν ήταν επικίνδυνα και δεν ανήκαν σε προστατευόμενο είδος. Έτσι, παραδόθηκαν στο καταφύγιο, όπου πλέον βρίσκονται ασφαλή.

