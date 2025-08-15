Ο Πίτερ Άντρε χαρακτηρίστηκε «ήρωας» όταν κατάφερε να σώσει τον οκτάχρονο γιο του, Θίο, από δημόσια τουαλέτα πάρκου στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.

Ο 52χρονος τραγουδιστής, όταν ο γιος του εγκλωβίστηκε στη τουαλέτα, δεν έχασε χρόνο και μπήκε από το παράθυρο για να απελευθερώσει τον Θίο, ενώ τον ενθάρρυναν οι παρευρισκόμενοι.

Μετά την επιτυχή διάσωση του γιου του, ο Άντρε διαπίστωσε ότι και ο ίδιος είχε εγκλωβιστεί στο παράθυρο. Χρειάστηκε βοήθεια για να βγει, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε και δημοσιεύθηκε στο Instagram. Στο βίντεο, ο Θίο παραπονιέται για τη ζέστη μέσα στην κλειστή τουαλέτα, ενώ ο Άντρε αστειεύεται λέγοντας: «Έσωσα την κατάσταση και ακόμα ντρέπομαι».

Οι θαυμαστές του Άντρε επαίνεσαν την ταχύτητα αντίδρασης του, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα». Κάποιοι σχολίασαν με χιούμορ για την ενδυμασία του, λέγοντας ότι «κάποιοι ήρωες δεν χρειάζονται κάπες».

