Στην Ιαπωνία, ένας τεράστιος ερυθρός τόνος πωλήθηκε για περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια (1,26 εκατομμύρια ευρώ) στην πρώτη δημοπρασία της σεζόν στη φημισμένη ιχθυόσκαλα του Τόκιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι βραβευμένοι με αστέρι Μισελέν εστιάτορες σούσι, ο όμιλος Onodera Group δήλωσαν ότι πλήρωσαν 207 εκατομμύρια γεν για το ψάρι των 276 κιλών. το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ανέφερε ότι πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσό που έχει επιτευχθεί σε δημοπρασία στα χρονικά.

Παχύς σαν αγελάδα

Ο τόνος αλιεύθηκε στις ακτές του Όμα, στην επαρχία Αομόρι, από τον ψαρά Μασαχίρο Τακεούτσι, ο οποίος, μιλώντας στα ιαπωνικά μέσα, εξέφρασε την απερίγραπτη χαρά του. «Είμαι απίστευτα χαρούμενος. Πάντα ανησυχώ για το πόσα χρόνια ακόμα θα μπορώ να ψαρεύω έτσι», είπε ο 73χρονος ψαράς.

«Ήταν τόσο παχύς όσο μια αγελάδα», ανέφερε το Kyodo σύμφωνα με τον 73χρονο ψαρά Μασαχίρο Τακεούτσι.

Η πανδημία COVID-19 είδε τους τόνους της νέας χρονιάς να συγκεντρώνουν μόνο ένα κλάσμα των τυπικών τιμών πώλησής τους εν μέσω περιορισμών και λιγότερων ανθρώπων που γευματίζουν έξω.

