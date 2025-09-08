Ο πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ Δήμος Γεωργιάδης επέλεξε τελικά την Κερύνεια για να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Η απόφαση του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε έντονη συζήτηση για το αν θα μετακινηθεί στη Λευκωσία.

Ο ίδιος, ωστόσο, προτίμησε να παραμείνει πιστός στον τόπο καταγωγής του, συνδέοντας την πολιτική του παρουσία με την ιστορία και τους αγώνες της Κερύνειας.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο Δήμος Γεωργιάδης αποτελεί αναμφίβολα πρόσωπο με προοπτική. Η επιλογή της Κερύνειας αντί της Λευκωσίας δείχνει ότι προτιμά να δώσει μια μάχη με προσωπικό και συμβολικό βάρος, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται απώλεια κάποιων αριθμητικών πλεονεκτημάτων.

Στα κομματικά πηγαδάκια η κίνηση ερμηνεύεται ως ένδειξη πολιτικής αυτοπεποίθησης αλλά και ως στρατηγική επένδυση για το μέλλον, με στόχο να συνδεθεί το όνομά του με την ταυτότητα και την ιστορική μνήμη της επαρχίας.